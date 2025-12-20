DOLAR
Ilıca Termal Tesisleri 21 Aralık Pazar Yeniden Açılıyor

Aziziye Belediyesi'ne bağlı Ilıca Termal Tesisleri, şifa kaynağı termal sularıyla 21 Aralık Pazar günü yeniden hizmete giriyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:09
Aziziye Belediyesi'ne bağlı tesisler misafirlerini bekliyor

Aziziye Belediyesine bağlı Ilıca Termal Tesisleri, kapılarını yarın hizmete yeniden açıyor. Bir süredir kapalı bulunan tesisler, yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak ve misafirlerini şimdiden beklemeye aldı.

Şifa kaynağı termal sularıyla bölgenin önemli sağlık ve turizm değerlerinden biri olan Ilıca Termal Tesisleri, nitelikli hizmet anlayışıyla vatandaşlara ve Erzurum’a gelen misafirlere hizmet sunmaya devam edecek.

Konuyla ilişkin değerlendirmede bulunan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği Ilıca Termal Tesislerimiz, hizmete kaldığı yerden devam ediyor. Hemşehrilerimiz sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortamda termal imkânlarımızdan diledikleri gibi faydalanabilirler. Kaplıcalarımız, aile kabinlerimiz, VIP havuzlarımız 21 Aralık Pazar günü itibariyle açık olacak. Hayırlı olsun, sağlıklı olsun, hemşehrilerimize şimdiden sıhhatler olsun" dedi.

