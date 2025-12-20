Düzce'de 41 Yıl: Mehmet Aygün'ün 200'den Fazla Fotoğraf Makinesi Koleksiyonu

1930'lu yıllardan dijitale uzanan zengin arşiv

57 yaşındaki fotoğrafçı Mehmet Aygün, tam 41 yıldır süren fotoğrafçılık birikimini koleksiyonuna dönüştürdü. Koleksiyonunda 1930’lu yıllardan günümüze uzanan, analogdan dijitale kadar 200'den fazla fotoğraf makinesi ve ekipman yer alıyor.

Konya’dan Düzce’ye yerleşen Aygün, geçirdiği sağlık sorunları sonucu bir kolunu kaybetmesine rağmen fotoğrafçılığı bırakmadı. Koleksiyonunda filmli makinelerden kartlı polaroidlere, tele lenslerden sinema yansıtma makinelerine kadar çok sayıda ekipman bulunuyor.

Aygün koleksiyonu ve hedefleri hakkında şunları söyledi:

"Konya’da uzun süredir fotoğraf makinesi tamiri yapıyordum. Uzun yılardır sessiz, rahat bir il arıyordum. Kısmet Düzce’ymiş. Hem makinelerimi sergilemek hem de makine tamirimi burada yapmak istiyorum. Koleksiyonum ise fotoğraf makineleriyle alakalı. 1920’ler, 30’lardan gelen bir koleksiyona sahibim. Ne yazık ki Konya’da dükkanımda büyük bir yangın yaşadım. Koleksiyonumun büyük bir kısmı gitti. Ancak burada yüzde 10’u kadarı kaldı. İnsanlara da bu makineleri sergileyerek geçmişte kullanılan makineleri gösterme ihtiyacı hissettim. Bu sergide eskiye dayalı 150’ye yakın analog, yeni nesil dijital makinelerle birlikte 250-300 civarında makine var. Buradaki birçok makineyi gençlerimiz görmedi. Onların daha çok dijital makinelere merakları var. Eskiye dair film üretilmediği için dijital makinelere çok fazla talep var. İyi bir fotoğraf gözü olan analog makine ile dijital makine ile çekilen fotoğrafları ayırt edebilir. Bence analog. Neden? Dijital makinelerde çekilen fotoğraflarda planlar, fonlar ile çekilen konu içiçe geçer. Analog makinelerde ise alan derinliği, aradaki boşlukları fotoğraflarınızda görebilirsiniz. Analog makine ile dijital makine farkı budur. Dijital makinler günümüzde çok fazla ivme kazandı. Ve insanları birazda tembelleştirdi. Fotoğrafçılık aslında bir sanattır, uğraştır, bilgidir, bilgi birikimidir. Bunların yanına iyi de bir bakışınız ve perspektifinizde varsa iyi bir yerlere gelmiş olursunuz."

Şu anda Düzce’de dükkan açan Mehmet Aygün, koleksiyonunu meraklılar için sergilemeyi sürdürüyor.

