Eskişehir'de İnşaatta İş Güvenliği İhmali: Yüksek Katlarda Riskli Çalışma

Eskişehir İstiklal Mahallesi'ndeki iki inşaatta işçiler yüksek katlarda emniyet ekipmanı olmadan çalıştı; iş güvenliği kuralları ihlal edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:18
Eskişehir’de iki farklı inşaat alanında, üst katlarda herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çalışan işçilerin görüntülenmesi üzerine iş güvenliği ihlali gündeme geldi.

Olayın Yaşandığı Nokta

İstiklal Mahallesi, Porsuk Bulvarı üzerindeki Eğri Sokak’ta yapım aşamasındaki iki ayrı binanın üst katlarında, iskele üzerinde çalışan işçilerin emniyet kemeri, düşme ağı veya korkuluk gibi temel güvenlik donanımlarını kullanmadığı dikkat çekti.

İhlalin Boyutu

İnşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede görülen bu uygulama, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerine aykırı olduğu değerlendirilirken, olay çevredeki kişilerce endişeyle izledi.

Görgü Tanıklarının Tepkisi

Olayı görenlerin yürekleri ağızlarına geldi; yüksek katlardaki riske ilişkin dikkat çekici bir tablo oluştu.

