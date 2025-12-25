DOLAR
Amasya'da Regaip Kandili Coşkusu: Sultan II. Bayezid ve Topçular Camii'nde Dualar

Amasya'da Regaip Kandili, Sultan II. Bayezid ve Topçular Camii'nde yoğun katılımla Kur'an-ı tilaveti, vaaz ve öğrenci programlarıyla idrak edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:11
Amasya'da Regaip Kandili coşkuyla kutlandı

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Amasya'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla düzenlenen programlar, camilerde manevi bir atmosfer oluşturdu.

Sultan II. Bayezid Camiinde cenabet programı

Akşam namazının ardından Sultan II. Bayezid Camii'ne gelen cemaat, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde ibadetlerini yerine getirdi. Programda, Amasya Müftüsü Yılmaz Özbakır tarafından Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz verildi. Cemaat, hem kendi hem de İslam alemi için dualarda bulundu.

Topçular Camiinde öğrenci programı ve kandil duası

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, Topçular Camii'nde düzenledikleri kandil programında yer aldı. Yatsı namazının ardından yapılan kandil duasında İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

