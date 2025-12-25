Amasya'da Regaip Kandili Coşkusu: Sultan II. Bayezid ve Topçular Camii'nde Dualar

Amasya'da Regaip Kandili coşkuyla kutlandı

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Amasya'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla düzenlenen programlar, camilerde manevi bir atmosfer oluşturdu.

Sultan II. Bayezid Camiinde cenabet programı

Akşam namazının ardından Sultan II. Bayezid Camii'ne gelen cemaat, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde ibadetlerini yerine getirdi. Programda, Amasya Müftüsü Yılmaz Özbakır tarafından Regaip Kandili'nin önemi ve faziletine ilişkin vaaz verildi. Cemaat, hem kendi hem de İslam alemi için dualarda bulundu.

Topçular Camiinde öğrenci programı ve kandil duası

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, Topçular Camii'nde düzenledikleri kandil programında yer aldı. Yatsı namazının ardından yapılan kandil duasında İslam alemi ve tüm insanlık için barış, sağlık ve bereket temennilerinde bulunuldu. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

