Sivas'ta Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı

Sivas'ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi
Akşam saatlerinde kent ve havalimanı görüşe kapandı
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Sivas Nuri Demirağ Havalimanı dahil olmak üzere bölgedeki hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Yoğun sis nedeniyle bir yolcu uçağı, iniş yapamayınca Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi.
Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü belirtilen Merakum tepesindeki yoğun sis, cep telefonu kamerasına yansıdı.
