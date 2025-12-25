DOLAR
Sivas'ta Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, Nuri Demirağ Havalimanı'nı etkiledi; bir uçak Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi, görüş yer yer 5 metreye düştü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:25
Sivas'ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde kent ve havalimanı görüşe kapandı

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Sivas Nuri Demirağ Havalimanı dahil olmak üzere bölgedeki hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle bir yolcu uçağı, iniş yapamayınca Kayseri Havalimanı'na yönlendirildi.

Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü belirtilen Merakum tepesindeki yoğun sis, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

