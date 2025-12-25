DOLAR
Regaip Kandili Antalya'da Camiler Taştı: Muratpaşa Camii'nde Yoğun Katılım

Regaip Kandili'nde Antalya'da camiler gençten yaşlıya doldu; Muratpaşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve cemaate ikram yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:03
Regaip Kandili Antalya'da Camiler Taştı: Muratpaşa Camii'nde Yoğun Katılım

Regaip Kandili Antalya'da Camiler Taştı

İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili vesilesiyle Antalya genelinde camiler, gençten yaşlıya vatandaşların katılımıyla doldu. Müminler namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Muratpaşa Camii'nde yoğun program

Muratpaşa Camii'nde düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğundu. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Caminin dolması nedeniyle bahçesine hasırlar serildi, cemaat burada da ibadet etti.

Yatsı namazı sonrası dualar ve ikramlar

Yatsı namazının ardından yapılan dualarla üç ayların bereketi temenni edildi. Camilere gelen vatandaşlara program sonunda ikramda bulunuldu. Etkinlikler, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

