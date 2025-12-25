Regaip Kandili Antalya'da Camiler Taştı: Muratpaşa Camii'nde Yoğun Katılım

Regaip Kandili Antalya'da Camiler Taştı

İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili vesilesiyle Antalya genelinde camiler, gençten yaşlıya vatandaşların katılımıyla doldu. Müminler namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Muratpaşa Camii'nde yoğun program

Muratpaşa Camii'nde düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğundu. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Caminin dolması nedeniyle bahçesine hasırlar serildi, cemaat burada da ibadet etti.

Yatsı namazı sonrası dualar ve ikramlar

Yatsı namazının ardından yapılan dualarla üç ayların bereketi temenni edildi. Camilere gelen vatandaşlara program sonunda ikramda bulunuldu. Etkinlikler, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

