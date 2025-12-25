Düzce'de Regaip Kandili'nde Helva Dağıtımı: Başkan Yard. Ayşe Kılıç Katıldı

Düzce'de Regaip Kandili'nde Helva Dağıtımı

Belediye yetkilileri cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram etti

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Regaip Kandili münasebetiyle, akşam namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıtımı gerçekleştirdi.

Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili dolayısıyla il genelindeki camiler, akşam saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Merkez Büyük Cami ve Cedidiye Cami başta olmak üzere çok sayıda camide düzenlenen programlara vatandaşlar katıldı.

Kandil programlarının ardından camiden çıkan vatandaşlara Düzce Belediyesi tarafından helva ikram edildi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da dağıtıma katılarak vatandaşların kandillerini tebrik etti.

Etkinlik, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen bu önemli gecede hem manevi bir buluşma hem de geleneksel bir paylaşım örneği olarak kayda geçti.

