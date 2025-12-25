DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.776.467,07 -0,68%

Düzce'de Regaip Kandili'nde Helva Dağıtımı: Başkan Yard. Ayşe Kılıç Katıldı

Düzce Belediyesi, Regaip Kandili'nde akşam namazı sonrası camilerde helva dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:41
Düzce'de Regaip Kandili'nde Helva Dağıtımı: Başkan Yard. Ayşe Kılıç Katıldı

Düzce'de Regaip Kandili'nde Helva Dağıtımı

Belediye yetkilileri cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram etti

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Regaip Kandili münasebetiyle, akşam namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıtımı gerçekleştirdi.

Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili dolayısıyla il genelindeki camiler, akşam saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Merkez Büyük Cami ve Cedidiye Cami başta olmak üzere çok sayıda camide düzenlenen programlara vatandaşlar katıldı.

Kandil programlarının ardından camiden çıkan vatandaşlara Düzce Belediyesi tarafından helva ikram edildi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da dağıtıma katılarak vatandaşların kandillerini tebrik etti.

Etkinlik, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen bu önemli gecede hem manevi bir buluşma hem de geleneksel bir paylaşım örneği olarak kayda geçti.

DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, REGAİP KANDİLİ MÜNASEBETİYLE AKŞAM NAMAZINDAN...

DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, REGAİP KANDİLİ MÜNASEBETİYLE AKŞAM NAMAZINDAN SONRA VATANDAŞLARA HELVA DAĞITTI. DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AYŞE KILIÇ’TA HEM HELVA DAĞITTI HEM DE VATANDAŞLARIN KANDİLİNİ KUTLADI.

DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, REGAİP KANDİLİ MÜNASEBETİYLE AKŞAM NAMAZINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Türk Kızılay'dan Regaip Kandili'nde Bin Kişilik İkram
2
Regaip Kandili'nde Sakal-ı Şerif Erzurum'da Ziyarete Açıldı
3
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Regaib Kandili'nde Salep İkramı — Yaklaşık 8 bin 500 Kişi
4
Düzce'de Kar Uyarısı: 26 Aralık 2025'ten İtibaren Bir Hafta Sürecek
5
Regaip Kandili Antalya'da Camiler Taştı: Muratpaşa Camii'nde Yoğun Katılım
6
Düzce'de Regaip Kandili'nde Helva Dağıtımı: Başkan Yard. Ayşe Kılıç Katıldı
7
Sivas'ta Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika