Amasya'da Yeni Yılın İlk Günü Kar Etkisi: 180 Köy Yolu Kapalı

Amasya’da 2026 yılının ilk saatlerinde başlayan kar şehri beyaza bürüdü; 98’i merkezde olmak üzere 180 köy yolunun kapalı olduğu ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:11
Şehir sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü, ekipler karla mücadeleyi sürdürüyor

Amasya’da 2026 yılının ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde kısa sürede etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinin beyaza bürünmesi dikkat çekti.

Araç sürücüleri, yolların kayganlaşma riski nedeniyle temkinli ilerlerken, meteorolojik uyarıların ardından beklenen yağış şehir genelinde etkili oluyor.

Altan Eftelioğlu adlı vatandaş, "Şehzadeler şehri Amasya beyaz örtüye kavuştu. Yeni yılın ilk gününde kar yağdı. Çok güzel bir görüntü oluştu" dedi.

Amasya Valiliği, 98’i il merkezinde olmak üzere 180 köy yolunun kapalı olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji verileri, kar yağışının gün boyunca devam etmesinin beklendiğini gösteriyor; vatandaşlara ve sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

