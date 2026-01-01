Hakkari'de 357 Yerleşim Yerinin Yolu Karla Kapandı

Hakkari'de yoğun kar, 357 yerleşim yerinin yollarını kapattı

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve sisli havaya rağmen kapanan yolları açmak için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşırken, kent merkezinde ise yaklaşık 1 metreyi buldu.

Hakkari Belediyesi, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için 29 araç ve 60 personel ile gece gündüz karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşım aksıyor, ekipler zorlu koşullarda çalışıyor

Ana arterler açık tutulmaya çalışılırken, yüksek kesimlerdeki mahalle yollarında araçlar güçlükle ilerliyor. Zaman zaman araçların kar altında kaybolduğu kentte, karla mücadele ekipleri zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

Yılın ilk sabahında, iş makinelerinin giremediği dar sokaklar ise belediyeye bağlı kürekli kar timleri tarafından temizleniyor. Lapa lapa kar yağışının etkisini sürdürdüğü Hakkari’de tüm kurumlar adeta seferberlik ilan etti.

Bazı esnaf, kent merkezinde yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu ve yağışın etkisini sürdürdüğünü belirtti.

