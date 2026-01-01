DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Hakkari'de 357 Yerleşim Yerinin Yolu Karla Kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolları kapandı; ekipler 29 araç ve 60 personelle gece gündüz karla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:19
Hakkari'de 357 Yerleşim Yerinin Yolu Karla Kapandı

Hakkari'de yoğun kar, 357 yerleşim yerinin yollarını kapattı

Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışı ve sisli havaya rağmen kapanan yolları açmak için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşırken, kent merkezinde ise yaklaşık 1 metreyi buldu.

Hakkari Belediyesi, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için 29 araç ve 60 personel ile gece gündüz karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşım aksıyor, ekipler zorlu koşullarda çalışıyor

Ana arterler açık tutulmaya çalışılırken, yüksek kesimlerdeki mahalle yollarında araçlar güçlükle ilerliyor. Zaman zaman araçların kar altında kaybolduğu kentte, karla mücadele ekipleri zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

Yılın ilk sabahında, iş makinelerinin giremediği dar sokaklar ise belediyeye bağlı kürekli kar timleri tarafından temizleniyor. Lapa lapa kar yağışının etkisini sürdürdüğü Hakkari’de tüm kurumlar adeta seferberlik ilan etti.

Bazı esnaf, kent merkezinde yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu ve yağışın etkisini sürdürdüğünü belirtti.

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 357 YERLEŞİM YERİNİN...

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 357 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANIRKEN, EKİPLER YOLLARIN YENİDEN AÇILMASI İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYOR.

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. İL GENELİNDE 357 YERLEŞİM YERİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları