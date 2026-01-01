Meteorolojiden Kar ve Soğuk Uyarısı: Erzurum ve Erzincan'da Kuvvetli Kar

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğini bildirdi. Yağışların Erzurum’un güney kesimleri ile Erzincan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekledikleri ifade edildi.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Uzmanlar, yağışların sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde, öğleden sonra ise Erzurum’un güney kesimlerinde kuvvetli kar yağışı (5-20 cm.) şeklinde görüleceğini tahmin etti. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği belirtildi. Bu durumun yol kapanması, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi riskleri artırabileceği vurgulandı.

Buzlanma, çığ ve don olayı uyarısı

Uzmanlar, bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğini, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlatarak yetkililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

