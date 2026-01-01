Düzce Yeni Yıla Karla Girdi: Merkezde 10 cm, Yükseklerde Yarım Metre

DÜZCE(İHA) –

Düzce, yeni yıla gece sabaha karşı başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışıyla girdi. Yağış kent merkezini beyaza bürürken kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştı.

Yurdun belli bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Düzce’de de etkili oldu. 1 Ocak’ın tatil olması neticesinde kentte sessizlik hakim oluyor ve yeni yılın ilk gününde sokaklar sakin geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı bilgilendirmede "Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemizde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Vatandaşların meteorolojinin uyarılarına ve tedbirlere dikkat etmesi istendi.

DÜZCE YENİ YILA KAR YAĞIŞI İLE GİRDİ. GECE SABAHA KARŞI BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI KENTİ BEYAZA BÜRÜRKEN KAR KALINLIĞI KENT MERKEZİNDE 10 SANTİME, YÜKSEK KESİMLERDE İSE YARIM METREYE ULAŞTI.