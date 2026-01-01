DOLAR
Düzce Yeni Yıla Karla Girdi: Merkezde 10 cm, Yükseklerde Yarım Metre

Düzce yeni yıla kar yağışıyla girdi; kent merkezinde kar 10 santime, yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştı. Meteoroloji kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:44
DÜZCE(İHA) –

Düzce, yeni yıla gece sabaha karşı başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışıyla girdi. Yağış kent merkezini beyaza bürürken kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime, yüksek kesimlerde ise yarım metreye ulaştı.

Yurdun belli bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Düzce’de de etkili oldu. 1 Ocak’ın tatil olması neticesinde kentte sessizlik hakim oluyor ve yeni yılın ilk gününde sokaklar sakin geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı bilgilendirmede "Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemizde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Vatandaşların meteorolojinin uyarılarına ve tedbirlere dikkat etmesi istendi.

