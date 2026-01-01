Kars Beyaza Büründü: Kent Havadan Kartpostal Gibi Görüntülendi

Kars beyaza büründü: Havadan kartpostal görüntüler
Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Kars, etkili olan yoğun kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Beyaza bürünen kent, havadan görüntülendi.
Tabloya dönüşen kent merkezleri
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, Kars’ı adeta bir tabloya dönüştürdü. Özellikle Kars Kalesi, Ebu’l Menucehr Camii ve tarihi Rus mimarisi yapılar, beyaz örtüyle birlikte kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.
Vatandaşlar ve günlük yaşam
Kars’a yıllar sonra çok kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, kentin kış mevsiminin tam anlamıyla başladığını belirtti. Karın ardından sokaklara çıkan vatandaşlar işyerlerinin önünü temizlerken, ağaçlar adeta beyaz çiçekler açtı.
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor ve kent genelinde etkisini sürdürüyor.
