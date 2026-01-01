DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Kars Beyaza Büründü: Kent Havadan Kartpostal Gibi Görüntülendi

Kars, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü; Kars Kalesi, Ebu’l Menucehr Camii ve tarihi Rus mimarisi kartpostal görüntüler sundu. Kar aralıklarla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:04
Kars Beyaza Büründü: Kent Havadan Kartpostal Gibi Görüntülendi

Kars beyaza büründü: Havadan kartpostal görüntüler

Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Kars, etkili olan yoğun kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü. Beyaza bürünen kent, havadan görüntülendi.

Tabloya dönüşen kent merkezleri

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, Kars’ı adeta bir tabloya dönüştürdü. Özellikle Kars Kalesi, Ebu’l Menucehr Camii ve tarihi Rus mimarisi yapılar, beyaz örtüyle birlikte kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlar ve günlük yaşam

Kars’a yıllar sonra çok kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, kentin kış mevsiminin tam anlamıyla başladığını belirtti. Karın ardından sokaklara çıkan vatandaşlar işyerlerinin önünü temizlerken, ağaçlar adeta beyaz çiçekler açtı.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor ve kent genelinde etkisini sürdürüyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA ÖNE ÇIKAN ŞEHRİ KARS, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR...

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA ÖNE ÇIKAN ŞEHRİ KARS, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN TAMAMEN BEYAZA BÜRÜNDÜ. BEYAZA BÜRÜNEN KENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA ÖNE ÇIKAN ŞEHRİ KARS, ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları