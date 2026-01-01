Elazığ'da yolda kalan yolcu otobüsünü vatandaşlar kurtardı

Palu ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Elazığ'da dün başlayan ve bazı kesimlerde halen devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Palu ilçesinde bir yolcu otobüsü, yağan kardan dolayı yolda kaldı. Olayı gören vatandaşlar hızla yardıma koşarak otobüsü arkadan itti.

Mahsur kalan otobüs, vatandaşların desteğiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

