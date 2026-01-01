DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Elazığ'da yolda kalan yolcu otobüsünü vatandaşlar kurtardı

Elazığ Palu'da dün başlayan kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsü, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:44
Elazığ'da yolda kalan yolcu otobüsünü vatandaşlar kurtardı

Elazığ'da yolda kalan yolcu otobüsünü vatandaşlar kurtardı

Palu ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Elazığ'da dün başlayan ve bazı kesimlerde halen devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Palu ilçesinde bir yolcu otobüsü, yağan kardan dolayı yolda kaldı. Olayı gören vatandaşlar hızla yardıma koşarak otobüsü arkadan itti.

Mahsur kalan otobüs, vatandaşların desteğiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI YOLDA KALAN YOLCU OTOBÜSÜ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA MAHSUR KALDIĞI...

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI YOLDA KALAN YOLCU OTOBÜSÜ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILDI

ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI YOLDA KALAN YOLCU OTOBÜSÜ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA MAHSUR KALDIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları