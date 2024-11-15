Anadolu Opera ve Bale Festivali 7 Aralık'ta Şırnak'ta Başlıyor

Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'ta sanatseverlerle buluşmak için kapılarını açacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla birleştirmeyi amaçlıyor.

Festivalin Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, festival 2024-2025 sanat sezonunda Türkiye'nin 23 farklı şehrinde ücretsiz temsiller sunacak. Operadan baleye, müzikallerden modern dansa kadar birçok sanat dalında gösterim yapılacak.

İlk Durak: Şırnak

Festival, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta başlayacak. Ardından, 8-10 Aralık'ta Erzincan, 12-13 Aralık'ta Kırklareli, 13-14 Aralık'ta Ardahan ve 15-17 Aralık'ta Hatay'da düzenlenecek temsillerle devam edecek. Toplamda 13 eser ile 14 temsil sunulacak.

Yetenek Taramaları

"Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlenecek olan festival kapsamında, her şehirde yetenek taramaları yapılacak. Çocuk ve genç yeteneklerin ortaya çıkarılması amacıyla eğitim ve atölye imkanı sunulacak.

Tanıtım Toplantısı

Festivale dair tüm detaylar 18 Kasım Pazartesi günü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Opera Binası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak. Tanıtım, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk tarafından yapılacak.

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