SYDV personel alımını müjdeledi! 18-40 yaş arası çok sayıda personel alımı yapılacak

Düzce Gümüşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, istihdam etmek üzere Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacağını duyurdu. İlgili ilan, İŞKUR üzerinden yayınlandı ve başvurular 16 Temmuz 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18-40 yaş aralığında bulunmaları ve belirtilen suçlardan mahkum olmamaları gibi temel şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca, 2022-2023 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmaları şartı da aranmaktadır.

Başvuru sürecinde adayların, 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanında mezun olmaları gerekmekte. Bunun yanı sıra, B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları ve sosyal iletişim becerilerine sahip olmaları da önemli kriterler arasında yer alıyor. Adayların, Gümüşova ilçesinde ikamet ediyor olmaları ve başvurularını 17-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri bekleniyor.





Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar ise www.vakifilan.aile.gov.tr adresinde yer alıyor. Adayların, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, KPSS sonuç belgesi gibi belgeleri hazırlayarak başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri gerekiyor. Sağlık raporu ile birlikte diğer belgelerin eksiksiz sunulması, adayların değerlendirileceği aşamada büyük önem taşıyor. Gümüşova SYDV, bu alımla sosyal hizmet alanında nitelikli personel kazandırmayı hedefliyor.