Ankara Beypazarı'nda Kanadı Kırık Atmaca Tedavi Altına Alındı

Olayın Detayları

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir fide üretim tesisi içinde uçamayan bir atmaca personel tarafından fark edildi. Atmacayı yakından inceleyen personel, kuşun kanadının kırık olduğunu tespit etti.

Personelin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine bildirmesi üzerine görevliler atmacayı teslim aldı ve gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yetkililer, atmacanın gerekli bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından kuşun yeniden doğal yaşamına bırakılacağını bildirdi.

