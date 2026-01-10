Giresun'da Kuvvetli Fırtına: Yavuzkemal'de Seralar ve Yayla Evleri Hasar Gördü

Giresun'da etkili olan kuvvetli fırtına, Yavuzkemal beldesinde seralara ve bazı obalardaki yayla evlerine ciddi zarar verdi. Fırtına sonucu çok sayıda sera zarar görürken, yayla evlerinin çatıları yerinden söküldü.

Olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Adem Önal, zarar gören sera ve evlerde vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Önal, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Hasar tespiti ve onarım süreci

Önal, bölgedeki seracılığın belediyenin desteğiyle son yıllarda arttığını vurgulayarak, "Belediyemizin teşvikleriyle yaylalarımızda seracılık gelişmeye başlamış, bu durum yöre halkının hem ekonomisine hem de üretime önemli katkı sağlamıştı. Ancak yaşanan fırtına nedeniyle bazı vatandaşlarımızın seraları ile bazı yayla evlerimizin çatıları zarar gördü" dedi.

Hasarların giderilmesiyle ilgili planları anlatan Önal, "Zarar gören alanlarda tespitlerimizi yerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Evlerin ve seraların yeniden onarılması noktasında sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

