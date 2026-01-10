Giresun'da Kuvvetli Fırtına: Yavuzkemal'de Seralar ve Yayla Evleri Hasar Gördü

Giresun Yavuzkemal'de etkili fırtına seraları ve yayla evlerini vurdu; Belediye Başkanı Adem Önal hasar tespit ve onarım çalışmalarını başlattı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 19:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:23
Giresun'da etkili olan kuvvetli fırtına, Yavuzkemal beldesinde seralara ve bazı obalardaki yayla evlerine ciddi zarar verdi. Fırtına sonucu çok sayıda sera zarar görürken, yayla evlerinin çatıları yerinden söküldü.

Olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Adem Önal, zarar gören sera ve evlerde vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Önal, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Hasar tespiti ve onarım süreci

Önal, bölgedeki seracılığın belediyenin desteğiyle son yıllarda arttığını vurgulayarak, "Belediyemizin teşvikleriyle yaylalarımızda seracılık gelişmeye başlamış, bu durum yöre halkının hem ekonomisine hem de üretime önemli katkı sağlamıştı. Ancak yaşanan fırtına nedeniyle bazı vatandaşlarımızın seraları ile bazı yayla evlerimizin çatıları zarar gördü" dedi.

Hasarların giderilmesiyle ilgili planları anlatan Önal, "Zarar gören alanlarda tespitlerimizi yerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Evlerin ve seraların yeniden onarılması noktasında sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları