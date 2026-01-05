Yeşil Çevre’den Bursa Ovası’na 27,7 Milyon m³ Can Suyu

Proses suyu geri kazanımı projesinde teknik projelendirme

Aydın, sanayide kullanılan suyun tekrar üretime kazandırılmasına yönelik projede kritik bir aşamaya gelindiğini aktardı: "Yeşil Çevre olarak, arıtılmış suların sanayiye yeniden kazandırılmasını sağlayacak çalışmalarda kritik bir aşamayı daha tamamladık. Bu kapsamlı yatırımın tüm mühendislik hesaplamaları ve teknik detaylarını içeren uygulama projelerinin hazırlanması için ilgili firmalarla sözleşmelerimizi imzaladık. Şu an teknik projelendirme sürecindeyiz. Bu safhanın tamamlanmasının hemen ardından, uygulama sahasında somut adımlar atmaya ve ilk kazmayı vurmaya hazır hale geleceğiz. Hedefimiz, yeraltı su kaynaklarımızı koruyarak sanayicimize alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı sunmak."

Entegre atık yönetimi ve döngüsel ekonomi

Kooperatifin entegre atık yönetimi çalışmaları da öne çıkıyor. Aydın, Katı Atık Tesisleri faaliyetlerini şöyle özetledi: "Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının atıklarını kaynağında yönetmek adına kurduğumuz tesisimizde 2025 yılı boyunca çok başarılı bir sınav verdik. Yıl içerisinde toplam 5 milyon kilogram katı atığı toplayarak bertaraf ettik ve büyük bir kısmını ayrıştırarak ekonomiye geri kazandırdık. ‘Sıfır Atık’ hedefiyle çıktığımız bu yolda Atık Toplama ve Ayrıştırma hizmeti verdiğimiz 80 firma ile döngüsel ekonominin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz."

Hava kalitesi çalışmaları ve yerel iş birliği

Aydın, bölgedeki hava kalitesini iyileştirme çalışmalarında yerel yönetimlerle uyum içinde çalıştıklarını vurguladı: "Sanayi kaynaklı emisyonları kontrol altına alacak ileri teknoloji filtreleme sistemlerinin devreye alınması için çalışmalarımız hızla sürüyor. Önümüzdeki 1 ay içerisinde bu konuda somut neticeler alarak bölgemizin hava kalitesine önemli bir katkı sunacağız." Uludağ OSB, Kestel OSB, Barakfakih OSB ile Gürsu ve Kestel belediyeleriyle yürütülen ortak çalışmaların altı çizildi.

Forumlar, eğitim ve sektöre yön verme

Yeşil Çevre’nin teknik yatırımlarının yanı sıra kooperatifçilik modeli ve genç mühendislere sağlanan staj imkanlarıyla öne çıktığını belirten Aydın, BTSO öncülüğünde düzenlenen II. Uludağ Çevre Forumu’na katılımlarını değerlendirdi: "Bu tür forumlar, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda atılan adımların değerlendirildiği, yeni fikirlerin filizlendiği son derece verimli platformlardır. Organizasyonda yeşil dönüşümün gerekliliğini ve bu süreçte kurumların üstlenmesi gereken rolleri anlatma fırsatı bulduk."

2026 hedefleri: uygulama ve dönüşüm yılı

Kooperatifin 2026 vizyonunu paylaşan Aydın, "2025, projelerimizin altyapısını oluşturduğumuz ve verimlilik odaklı çalışmalarımızı tamamladığımız bir hazırlık yılıydı. 2026 ise planladığımız büyük yatırımların sahada somutlaştığı bir ‘uygulama ve dönüşüm’ yılı olacak. Hem su geri kazanım tesisimizin inşa sürecini başlatarak hem de hava kalitesini iyileştirecek teknolojileri entegre ederek, Yeşil Mutabakat sürecinde sanayicimizin en büyük destekçisi olacağız. Hayata geçireceğimiz çevre dostu yatırımlarla, ortaklarımızın bu yeni döneme uyum sağlamasını kolaylaştırmayı ve uluslararası pazarlardaki rekabetçi güçlerini korumalarını hedefliyoruz. Yeni yılda karbon ayak izini düşüren, suyu döngüsel kullanan ve enerjisini verimli yöneten bir organize sanayi havzası için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ, YIL BOYUNCA 27,7 MİLYON METREKÜP SUYU ARITARAK DOĞAYI KORUYAN KOOPERATİF, SANAYİDE SUYUN GERİ KAZANIMI YATIRIMINDA TEKNİK PROJE SAFHASINA GEÇTİ. YEŞİL ÇEVRE, TEKNİK BAŞARILARININ YANI SIRA UYGULADIĞI KOOPERATİFÇİLİK MODELİ VE GENÇ MÜHENDİSLERE SAĞLADIĞI STAJ İMKANLARIYLA DA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.