Batman'da kırsalda kar 1 metreyi aştı: Köy ve mezra yolları kapandı

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreyi aşmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde tamamen açılan köy ve mezra yolları, yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte tekrar kapandı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karla mücadele çalışmaları

Kaymakamlıkların talimatıyla İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Ekipler, kapalı bulunan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığını bildirdi.

