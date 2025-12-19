Ankara'da Emekli Vatandaşlar ve Ucuz Oteller: Vali Yardımcısı Gültekin'den Açıklama

Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, emekli vatandaşların düşük ücretli otellerde zor şartlarda yaşadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gültekin, "60’ın üzerindeki oteli taradık. Elimizdeki sayılar yansıtılan oranda değil. Orada gönüllü olarak kalanlar var. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Daha sağlıklı ortamlara almaya çalışıyoruz" dedi.

Projenin hedefi ve kapsamı

Ankara Valiliği, 2010 yılından bu yana kış döneminde uyguladığı "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" ile toplum düzeninin korunmasını ve dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında ihbar ve başvurularla tespit edilen; barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamadan yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç bireyler uygun kurumlara yönlendiriliyor. Bu yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleriyle tamamı erkek 293 kişiye bir otelde barınma hizmeti veriliyor.

Saha çalışmaları ve müdahale

Gültekin, saha ekiplerinin metruk alanlar, şehirlerarası terminal ve parkları sürekli taradığını belirterek çalışmaların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi. "Projemizi 2010’dan bu yana kesintisiz uyguluyoruz. Çalışmalarımızı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın koordinesinde yürütüyoruz. Her gün vakfımızın personelleri alanları tarıyor. İhbar yöntemleriyle de birlikte ulaşabildiğimiz vatandaşlarımızı o ortamlardan alarak geçici barınma mekanlarımıza almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri, kamu kurumlarına erişim ve iş temini gibi faydalar da sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gültekin, saha taramalarıyla ilgili olarak, "Şehirlerarası terminalini sürekli tarıyoruz. Son olarak 17 Aralık'ta personellerimizle alanı tamamen taradık. Orada kalmak isteyenlerle görüşme yapıyoruz. 5 vatandaşımızı ikna ederek geçici barınma merkezlerimize getirdik. Gelmek istemeyenler de oluyor. Buraya gönüllü gelmek isteyenleri getiriyoruz. Şehirlerarası terminalinde barınan sadece 3 kişinin olduğunu tespit ettik. Sayılar sosyal medyada farklı söyleniyor. O üç kişiyi de ikna etmeye çalışıyoruz. Sokaktaki sağlıksız ortamlarda hiçbir vatandaşımızın kalmamasını hedefliyoruz" dedi.

Gönüllülük ve otel taramaları

Emekli vatandaşların ucuz otellerde zor şartlarda yaşadığına dair iddialara değinen Gültekin, "Emeklilerin ucuz ücretli otellerde kaldığına ilişkin sosyal medyada çıkan haberler vardı. Ulus bölgesindeki 60’ın üzerindeki oteli taradık. Elimizdeki sayılar o oranda değil. O otellerde barınan vatandaşlar var. Gönüllü olarak kalıyorlar. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Daha sağlıklı ortamlara almaya çalışıyoruz. Elimizdeki tüm imkanları bu vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlananların görüşleri

Hizmetten yararlanan Yaşar Türk, "Buraya gelmeden önce sokakta yaşıyordum. Bize sahip çıktılar. Kalacak yer verdiler. Buradaki hizmetler çok iyi. Sıcak suyumuz, yatacak yerimiz var. Kendi evimiz gibi yaşayabiliyoruz. Şartlardan memnunuz. 15 sene dışarıda kaldım. Bu halde dışarıda kalamazdım" dedi.

Mehmet Övün de, "30 senedir dışarıda, sokaklarda kaldım. Her şeyden memnunum. İsteklerimiz yerine getiriliyor. Yemek ve banyo ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bir sıkıntımız yok. Çamaşır ihtiyaçlarımız da karşılanıyor. İlaçlarım valilik tarafından temin edilecek. 1 senedir terminalde kalıyordum. Çalışanlar bizimle sürekli ilgileniyor" şeklinde konuştu.

