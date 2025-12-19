Karasu'da Şap Alarmı: 37 Mahallede Karantina ve Kısıtlama

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç mahallede tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 37 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama uygulanarak karantina başlatıldı.

Kaymakamın açıklaması

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, ilçede üç mahallede tespit edilen şap hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakam Arslan, hastalığın yayılmasını önlemek gayesiyle Karasu’da 37 mahallenin karantinaya alındığını açıkladı.

Kaymakam Arslan şunları söyledi: "Şap hastalığı ile ilgili denetimler devam ediyor. Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerinde kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı. 40 mahalle muhtarımıza konu ile ilgili resmi yazılarla bilgilendirme yapıldı. Hastalık bulunan mahallelerde hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi. Şap hastalığı sebebiyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları çerçevesinde 12 bin 725 adet büyükbaş hayvan aşılandı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor".

Alınan önlemler

Karantina kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerinde aktif şap vakaları tespit edildi. Hastalık görülen işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan sağlandı.

Ayrıca, erken dönem yaz şap aşılaması kapsamında 12 bin 725 adet büyükbaş hayvanın aşılandığı bildirildi. Yetkililer, karantina ve kısıtlama kurallarına uyulmasının hastalığın yayılmasını engellemede kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

