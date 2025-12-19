DOLAR
Siirt'te 750 Kilo Yem Bırakıldı: Yaban Hayvanlarına Destek

Siirt ekipleri, yoğun kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık bölgelere 750 kilo yem bıraktı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:34
Karla mücadelede doğaya yardım

Siirt Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kış şartlarının ağırlaştığı bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yönelik önemli bir çalışma yürüttü.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre,Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçe ve köylerin dağlık kesimlerine giderek doğaya 750 kilo besi yemi (buğday, arpa, mısır vb.), pazar artığı ve ekmek bıraktı.

Ekipler, zorlu kış koşullarında yabani yaşamın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarla hem hayvanların beslenmesine katkı sağladı hem de bölgedeki ekosistemin korunmasına yönelik önlemler aldı.

