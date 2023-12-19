Ankara'daki o üniversiteye personel alımı başladı! KPSS puanını getirenlerin bu kadrolarda işi hazır!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, 4/B sözleşmeli personel alımı için ilan verdi. Toplam 70 kişinin istihdam edileceği alımlar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin çeşitli yerleşkelerinde gerçekleşecek. Alımlar, 2022 KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve ağırlıklı olarak büro elemanı, tekniker ve teknisyen kadroları için yapılacak. İşte detaylar...





ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak ve 29 Aralık 2023 mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta ile yapılacak.

Başvuru şartları arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıma, çeşitli KHK'lar ile kamu görevinden çıkarılmamış olma, sağlık raporuyla vücut veya akıl hastalığına engel olmama ve sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almama şartları yer almaktadır.

Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık raporuyla belgelendirilecek. Adayların başvuruda bulunabilmeleri için 15 Aralık ve sonrasında yayımlanan ilanı inceleyerek istenilen belgeleri temin etmeleri ve başvurularını belirtilen adrese 29 Aralık 2023 mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvuruların eksiksiz ve süresinde yapılması önemlidir.





Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları ve detaylar belirtilmiştir. Başvuru şartları arasında, adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygun olması, çeşitli KHK'lar ile kamu görevinden çıkarılmamış olmaları, sağlık raporuyla görevini devamlı yapmasına engel bir durumunun olmaması, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmaları, 1988 ve sonrası doğmuş olmaları, son bir yıl içinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olmaları, 2022 KPSS'ye girmiş olmaları gibi kriterler bulunmaktadır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde www.aybu.edu.tr/pdb internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'na yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru adresine ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek ve birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden yapılacak ve herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların düzenli olarak ilgili internet sitesini takip etmeleri önemlidir.