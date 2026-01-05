DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Ankara Elmadağ'da Kuğu Bahçeye Düştü: 1 Gün Misafir Edildi

Elmadağ Hasanoğlan Mahallesi'nde göç sırasında bahçeye düşen kuğu, Uğur Özbek'in bakımıyla bir gün kaldı; Doğa Koruma ekipleri sağlıklı olduğunu belirledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:03
Ankara Elmadağ'da Kuğu Bahçeye Düştü: 1 Gün Misafir Edildi

Ankara Elmadağ'da Kuğu Bahçeye Düştü

Hasanoğlan Mahallesi'nde göç yolunda şaşkınlık

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde göç esnasında bir kuğu, sebebi bilinmeyen bir nedenle bir evin bahçesine düştü. Kuğu, ev sahibi ve yakınları tarafından bir gün boyunca misafir edildi.

Bahçede kuğuyu fark eden kişinin arkadaşı Uğur Özbek, kuğuyu zarar vermeden kümese koyduklarını, yem, su ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra yetkililere haber verdiklerini söyledi. Özbek, kuğuyu beslediklerini ve bugün yetkililerin hayvanı teslim aldığını belirtti.

Uğur Özbek'in ifadeleri şöyle: "Dün bahçeye kuşları beslemek için geldiğimizde bir tane kuş gördük. İlk başta kaz sandık ama sonrasında kuğu olduğunu anladık. Ondan sonra biraz besledik. Sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü aradık. Bugün de aldılar götürdüler. Hayvan doğaya emanet edildi. Arpa, buğday ve mısır ile besledik. Bu hayvanlar çok uzak yoldan geldiği için düşüyor zaten. Ankara'da kimsenin başına gelmeyecek bir olay ama bizim başımıza geldi. Bu hayvan şanslı bir yere düştü ve biz de doğaya teslim ettik."

Olay yerine gelen yetkililer, yaptıkları incelemede kuğunun herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını tespit ettiklerini, kuğunun neden düştüğünün ise yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

ANKARA'NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNE DÜŞEN KUĞU, BİR GÜN BOYUNCA EV SAHİBİNİN MİSAFİRİ...

ANKARA'NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNE DÜŞEN KUĞU, BİR GÜN BOYUNCA EV SAHİBİNİN MİSAFİRİ OLDU.

ANKARA'NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE EVİN BAHÇESİNE DÜŞEN KUĞU, BİR GÜN BOYUNCA EV SAHİBİNİN MİSAFİRİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engelli Bireylerin Sorunları Antalya'da Masaya Yatırıldı
2
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
3
Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi
4
Malatya'da Konut, Rezerv Alan ve Sanayi Çalışmaları Hız Kazandı
5
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi
6
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş Toprağa Verildi
7
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları