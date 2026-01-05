Ankara Elmadağ'da Kuğu Bahçeye Düştü: 1 Gün Misafir Edildi

Ankara Elmadağ'da Kuğu Bahçeye Düştü

Hasanoğlan Mahallesi'nde göç yolunda şaşkınlık

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde göç esnasında bir kuğu, sebebi bilinmeyen bir nedenle bir evin bahçesine düştü. Kuğu, ev sahibi ve yakınları tarafından bir gün boyunca misafir edildi.

Bahçede kuğuyu fark eden kişinin arkadaşı Uğur Özbek, kuğuyu zarar vermeden kümese koyduklarını, yem, su ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra yetkililere haber verdiklerini söyledi. Özbek, kuğuyu beslediklerini ve bugün yetkililerin hayvanı teslim aldığını belirtti.

Uğur Özbek'in ifadeleri şöyle: "Dün bahçeye kuşları beslemek için geldiğimizde bir tane kuş gördük. İlk başta kaz sandık ama sonrasında kuğu olduğunu anladık. Ondan sonra biraz besledik. Sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü aradık. Bugün de aldılar götürdüler. Hayvan doğaya emanet edildi. Arpa, buğday ve mısır ile besledik. Bu hayvanlar çok uzak yoldan geldiği için düşüyor zaten. Ankara'da kimsenin başına gelmeyecek bir olay ama bizim başımıza geldi. Bu hayvan şanslı bir yere düştü ve biz de doğaya teslim ettik."

Olay yerine gelen yetkililer, yaptıkları incelemede kuğunun herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını tespit ettiklerini, kuğunun neden düştüğünün ise yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

