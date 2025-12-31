DOLAR
Kütahya'da 'Salı Sohbetleri'ne Yoğun İlgi

Kütahya Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Salı Sohbetleri, Mehmet Öztürk'ün konuşmasıyla yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:18
Kütahya'da 'Salı Sohbetleri' yoğun katılımla gerçekleştirildi

Haftalık gönül buluşması Kütahya Diyanet Gençlik Merkezi'nde yapıldı

Kütahya Diyanet Gençlik Merkezi'nde her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Salı Sohbetleri, bu hafta da yoğun katılımla sürdü. Halka açık yapılan gönül buluşmasında yerel halk bir araya geldi.

Programın konuğu, Kütahya Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Mehmet Öztürk oldu. Samimi üslubu ve etkileyici anlatımıyla katılımcıların gönüllerine hitap eden Öztürk, ilmi birikimiyle sohbet halkasına değer kattı.

Etkinlik, ilme ve muhabbete ortak olan vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Öztürk, Salı Sohbetleri'nin kalpleri buluşturan, kardeşlik ve muhabbeti pekiştiren önemli bir buluşma olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

