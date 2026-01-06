Esenyurt’ta 'Gökdelen Mezarlığı' Havadan Görüntülendi

Esenyurt’ta yarım kalan gökdelenler havadan görüntülendi

İstanbul Esenyurt’ta 2010’dan bu yana tamamlanamayan yüksek katlı konut projeleri, havadan çekilen görüntülerle yeniden gündeme geldi. İnşaat şirketlerinin davaları, mali sıkıntıları ve iflasları nedeniyle ilçede birçok site adeta "gökdelen mezarlığı" görünümüne dönüştü.

Fi Side Sitesi: Yıllardır tamamlanamayan dev proje

Esenyurt Koza Mahallesi’nde yer alan ve 2009 yılında inşasına başlanan Fi Side Sitesi, yaşanan süreçler nedeniyle 16 yıldır tamamlanamadı. Projenin 2012 yılında teslim edilmesi planlanırken, 3 bin 296 daire hâlâ hak sahiplerine verilemedi.

Fi Yapı tarafından başlatılan projede inşaatın başlangıçta yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtilirken, müteahhit firmanın FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla şirketine TMSF tarafından el konulması üzerine çalışmalar tamamen durdu. Davaların düşmesinin ardından proje firma sahiplerine iade edildi; ancak bu süreçte inşaat seviyesi geriledi, dairelerdeki kapı, pencere, elektrik kabloları, mermer ve dolaplar sökülerek satıldı.

Hak sahiplerinin aktardığı başka bir verilere göre ise inşaat oranı yüzde 80 seviyesinden yüzde 50 seviyesine geriledi. Uzun yıllar evlerine kavuşamayan hak sahipleri 2025 yılında dernek kurarak inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlamayı hedefledi. Havadan çekilen görüntülerde kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı ve bazı blokların boyandığı; eski kayıtlı görüntülerde ise pencerelerin takıldığı, neredeyse anahtar teslim aşamasında olduğu görüldü.

Diğer projeler ve mahalleler

Yeşilkent Mahallesi’nde yer alan başka bir site ise 2010 yılında yapımına başlandı; proje 2017 yılında tamamlanmasına rağmen 2026 yılına kadar bakımsız ve terk edilmiş durumda bekledi. 25 katlı bloklardan oluşan site yıllardır tek bir çalışma yapılmadan atıl durumda bulunuyor. Bu yarım kalan projeler onlarca aileyi mağdur etti.

Hak sahiplerinin tepkisi ve çözüm arayışları

Fi Side Kat İrtifakı Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Volkan Dökmeci süreci şöyle anlattı: "Proje 2009 yılında lansmana çıktı ve 2012’de teslim edilmesi gerekiyordu. İmardan fazla kat çıkıldığı gerekçesiyle inşaat durduruldu ve mühürlendi. Şirket sahibi 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında yargılandı. Bu süreçte proje TMSF yönetimindeydi ve hiçbir ilerleme sağlanmadı. 2022’nin ortalarında inşaat firmaya geri verildi. Biz tamamlanmasını beklerken, inşaat yüzde 80 seviyesinden yüzde 50’ye geriledi. Tapulu dairelerimizin kapı ve pencereleri sökülerek satıldı. 3 bin 296 dairenin tamamının tapusu mevcut. Hak sahipleri olarak birleşip bir yönetim oluşturduk. 2026 yılı mart ayında genel kuruldan sonra en uygun teklifi veren yükleniciyle inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Esenyurt’taki yarım kalan projelere örnek olmak istiyoruz."

Yaklaşık 15 yıldır dairesini bekleyen Ülke Emecan ise, "Uzun süre evlerimizin teslim edilmeyeceğini düşündüm, umudumu yitirmiştim. Ancak yönetimin kurulmasıyla birlikte umutlarımız yeniden yeşerdi. Bu projeyi gökdelen mezarlığı statüsünden çıkarıp burada yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

İki dairesiyle mağdur olduğunu belirten Dinçer Benek, "13 yıldır bekliyorum. Bitirmekten başka çözümümüz yok. Umutsuz değiliz" ifadelerini kullandı.

2010 yılında çocukları için daire aldığını söyleyen Memduh Kızıltaş da, "15 yıl geçti. Büyük zarar ettik, tüm planlarımız altüst oldu. İnşaatın tamamlanması için yeniden ödeme yapacağız, başka çaremiz yok" diye konuştu.

Sonuç olarak, havadan görüntülenen Esenyurt projeleri, bölgedeki yarım kalan yatırımların ve hak sahiplerinin çözüm arayışlarının simgesi haline geldi. Dernekleşen hak sahipleri, projeleri tamamlayarak mağduriyete son vermeyi hedefliyor.

