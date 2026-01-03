Tokat'ta Kar Coşkusu: Dik Yokuşlarda Kayak Keyfi ve Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları

Tokat'ta etkili olan kar yağışı kentte renkli görüntüler oluşturdu. Her yaştan vatandaş, tepsi ve poşetlerle dik yokuşlarda kayarak kışın tadını çıkardı; Başçiftlik'te ise çatı saçaklarında oluşan dev buz sarkıtları dikkat çekti.

Dik yokuşlarda sokak eğlencesi

Tokat merkezde yağışla birlikte sokaklar hareketlendi. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar tepsi ve poşetlerle dik rampalardan kayarak doyasıya eğlendi. Özellikle eğimli sokaklarda yoğunluk oluştu; çocuklar, gençler ve yetişkinler bu eğlenceye ortak oldu. Vatandaşların ’ölümüne eğlendik’ sözleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başçiftlik'te 5 metreyi bulan buz sarkıtları

Öte yandan Başçiftlik ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Bazı evlerin ve yapıların çatı saçaklarında yaklaşık 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler sunarken, yetkililer vatandaşları muhtemel tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

