Ankara Kızılcahamam'da Kar: Soğuksu Milli Parkı'nda Çam Ağacı Devrildi

Soğuksu Milli Parkı'nda karın ağırlığını taşıyamayan çam ağacı devrildi; itfaiye ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri müdahale edip yolu güvenli şekilde açtı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:08
Ankara Kızılcahamam'da Kar: Soğuksu Milli Parkı'nda Çam Ağacı Devrildi

Ankara Kızılcahamam'da Kar: Soğuksu Milli Parkı'nda Çam Ağacı Devrildi

Olay ve müdahale

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde devam eden kar yağışı sırasında Soğuksu Milli Parkı içinde bir çam ağacı, karın ağırlığını taşıyamayarak kökünden sökülüp yola devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacı kontrollü şekilde kaldırdı ve yolu yeniden trafiğe açtı.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE SOĞUKSU MİLLİ PARKINDA...

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE SOĞUKSU MİLLİ PARKINDA BULUNAN ÇAM AĞAÇLARINDAN BİR TANESİ KARIN AĞIRLIĞINI TAŞIYAMAYARAK DEVRİLDİ.

ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE SOĞUKSU MİLLİ PARKINDA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda
2
Manisa Demirci'de Kar Coşkusu: Sarıçayır Yaylası Ziyaretçi Akını
3
Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
4
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
5
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi
6
Malatya Hekimhan'da Nesli Tehlikede Vaşak Güvenlik Kamerasına Yansıdı
7
Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları