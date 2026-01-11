Ankara Kızılcahamam'da Kar: Soğuksu Milli Parkı'nda Çam Ağacı Devrildi
Olay ve müdahale
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde devam eden kar yağışı sırasında Soğuksu Milli Parkı içinde bir çam ağacı, karın ağırlığını taşıyamayarak kökünden sökülüp yola devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacı kontrollü şekilde kaldırdı ve yolu yeniden trafiğe açtı.
Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.
