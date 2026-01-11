Kartal'da kar alarmı: 50 araç, 150+ personel göreve hazır

Kartal’da beklenen kar için 50 araç ve 150’den fazla personel nöbette; 450 ton tuz stoku ile müdahale hazırlıkları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:52
İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı öncesi Kartal Belediyesi, olası olumsuzluklara karşı kapsamlı bir hazırlık gerçekleştirdi. 50 araç ve 150’den fazla personelden oluşan ekipler müdahaleye hazır halde nöbet tutacak.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın başkanlığında, Kartal Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Yerleşkesi’nde Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilgili birim müdürleri katıldı; amaç, yoğun kar yağışı ve beraberinde gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, buzlanma, su baskını gibi durumlara etkin ve yerinde müdahale etmek olarak belirlendi.

Toplantıda tuzlama çalışmaları, sokak hayvanlarının korunması ve diğer önlemler gözden geçirildi. Kar yağışına müdahale etmek üzere 12’den fazla ekip vardiyalı olarak görevlendirildi ve ekiplerin sürekli hazır olması kararlaştırıldı.

İlçede 13 farklı noktada tuz yığınağı oluşturuldu ve ilk etapta 450 ton tuz kullanıma hazır hale getirildi. Kar yağışının uzaması veya buzlanmanın şiddetlenmesi halinde ek olarak 2 bin ton tuz ve 1.000 ton solüsyon takviyesi yapılacak.

Kartaş Belediyesi ekipleri 7/24 teyakkuzda

Ekipler, kar yağışının yanı sıra çatı uçması, ağaç ve dal devrilmesi, buzlanma ve su baskını gibi acil durumlara anında müdahale edecek şekilde organize edildi. Muhtemel buzlanma riskine karşı nöbetçi eczaneler, sağlık kurumları, ibadethaneler ve muhtarlıklara tuz bırakılacak.

Zaman zaman hızını artıran rüzgâr ve fırtına nedeniyle kırılan veya yerinden sökülen ağaç ve dalların oluşturduğu tehlikeleri gidermek için Kartal Belediyesi ekipleri farklı noktalarda çalıştı. Tehlike arz eden ağaç ve dallar budanarak olası can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik tedbirler alındı.

Kartal Belediyesi yetkilileri, vatandaşları mecbur kalmadıkça zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya ve belediyenin duyurularını takip etmeye çağırdı.

