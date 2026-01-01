Sinop'ta Yeni Yılın İlk Bebeği: Eren’e Altın

Sinop'ta Yeni Yılın İlk Bebeği: Eren

2026 yılının ilk dakikalarında doğan Eren, kentte sevinç yarattı

Sinop'ta 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen Eren bebek, kente yeni yıl coşkusunu umut ve mutlulukla taşıdı. Aile ve sağlık çalışanları doğumun ardından sevincini paylaştı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yeni yılın ilk bebeği olan Eren'i hastanede ziyaret ederek aileyi tebrik etti. Vali Özarslan, minik Eren’e sağlık, mutluluk ve uzun bir ömür diledi ve aileye hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Özarslan, yeni yılın ilk bebeğinin Sinop’a umut ve bereket getirmesini dileyerek ailenin sevincine ortak oldu ve bebeğe altın taktı.

Kent sakinleri, 2026'nın ilk gününde doğan Eren bebeğin gelişini kutlayarak yeni yıla umutla başladı.

