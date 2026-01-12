Kırşehir'de Lapa Lapa Kar: Vatandaşlar Gece Cadde ve Sokaklara Akın Etti

Kırşehir'de gece başlayan lapa lapa kar yağışıyla vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti; çocuklar kartopu oynadı, trafik ekipleri kontrolleri sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:10
Soğuk hava yerini yoğun kar yağışına bıraktı

Kırşehir'de gündüz etkili olan soğuk ve rüzgarlı hava, gece saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Uzun süredir beklenen yağışı gören vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti.

Kar yağışının başlamasıyla çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Emrecan Sezer, "Kar yağdığını görünce kendimizi sokağa attık. Çok özlemiştik" dedi.

İl genelinde trafik ekipleri tarafından gerekli kontroller sağlanırken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

