Hatay'da Yağışlı Hava ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji uyarısının ardından Hatay'da Cuma'dan bu yana süren yağış, sis ve yollarda göllenmeye neden oldu; yağışın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:58
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:58
Meteoroloji uyarısı sonrası kentte sis, göllenme ve ulaşımda zorluk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için yağışlı hava ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu.

Hatay'da Cuma günü başlayan yağışlı hava 3 gündür etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Antakya ve Defne ilçelerindeyse yağışlı hava nedeniyle yollarda göllenme oluştu.

Yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün boyunca etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Abdullah Dağ, kentte yağışın etkisini gösterdiğini ifade ederek, 2026 yılının yağışlı ve bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

