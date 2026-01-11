Hatay'da Yağışlı Hava ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji uyarısı sonrası kentte sis, göllenme ve ulaşımda zorluk
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için yağışlı hava ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu.
Hatay'da Cuma günü başlayan yağışlı hava 3 gündür etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde oluşan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Antakya ve Defne ilçelerindeyse yağışlı hava nedeniyle yollarda göllenme oluştu.
Yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün boyunca etkisini hissettirmesi bekleniyor.
Abdullah Dağ, kentte yağışın etkisini gösterdiğini ifade ederek, 2026 yılının yağışlı ve bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.
