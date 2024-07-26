Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Mamak Belediyesi, amatör müzik gruplarının halkla buluşmasını sağlamak ve yerel sanatçılara destek vermek amacıyla “Mamak Türkülerini Söylüyor” adlı büyük bir konser etkinliği düzenliyor. Bu etkinlik, Mamak’ın kültürel zenginliğini ve müzikle olan bağını ön plana çıkaran önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Etkinlik, Mamak'ta doğmuş, Mamak'ta yaşamış veya Mamak'tan geçmiş amatör müzik gruplarının performanslarını sergileyeceği dört gün sürecek bir müzik şölenini kapsıyor. İlk konser, bu akşam Ferhat Kaygusuz ve Öteki grubunun sahne alacağı performans ile start alacak.

Mamak Belediyesi, sanat ve sanatçılara olan desteğini bir kez daha göstererek, bu etkinlik aracılığıyla Mamak'ın sanatsal geçmişine ve müzik kültürüne olan bağlılığını pekiştirmek istiyor. Etkinlik, Mamak’ta yaşamış ve bu topraklara katkı sağlamış sanatçılara vefa borcunu ödemeyi ve aynı zamanda bu sanatçıların çalışmalarını geniş bir kitleyle buluşturmayı amaçlıyor. Belediye, Musiki Muallim Mektebi'ni bayram yerine çevirerek, dört gün sürecek muhteşem bir organizasyonla bu amacı gerçekleştiriyor.

Dört Günlük Müzik Şöleni

Etkinlik, Ferhat Kaygusuz ve Öteki grubunun bu akşam vereceği konserle başlayacak. Dört gün sürecek bu büyük müzik şöleninde, elektrogitar, bağlama, piyano, tambur gibi çeşitli enstrümanlar kullanılarak geniş bir müzik yelpazesi sunulacak. Her gün farklı bir grubun sahne alacağı etkinlik, müzikseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.

24 Temmuz Çarşamba: “Yoldaşça Türküler” grubunun sahne alacağı gün, geleneksel Türk müziği sevenler için ideal bir gece olacak.

25 Temmuz Perşembe: “Tersname” grubu, dinleyicileri etkileyici performansıyla müziğin derinliklerine taşıyacak.

26 Temmuz Cuma: Etkinlik, “Grup Günyüzü”nün sahne alacağı final konseriyle noktalanacak.





Sanatın Güzellikleri Mamak'ta

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Mamak’ın sanatla iç içe olduğunu vurgulayarak, “Mamak bizim evimiz. Mamak'ta müziğe gönül verenleri buluşturmak istedik. Sanatın güzelliklerini fark etmek, sevdirmek ve gelecek nesillere taşıyarak sürekliliğini sağlamak çok önemli. Bu anlayışla, sanatın tüm güzellikleri Mamak'ta yaşanır diyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin’in bu sözleri, etkinliğin sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda Mamak’ın kültürel yaşamı için de büyük bir önem taşıdığını gösteriyor. Etkinlik, Mamak’ın sanat ve kültür alanındaki canlılığını korumasına ve artırmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Mamak Belediyesi’nin bu tür organizasyonları düzenlemesi, yerel sanatçılara destek olmanın yanı sıra, bölgenin kültürel zenginliğini ve sanatsal mirasını gelecek nesillere aktarma hedefini de yansıtıyor.

Etkinliklerin Geleceği ve Toplumsal Katkı

“Mamak Türkülerini Söylüyor” etkinliği, Mamak’ın sanatsal hayatına önemli bir katkı sağlarken, toplumsal bağları güçlendirmeyi de amaçlıyor. Yerel sanatçılar ve müzik grupları, etkinlik sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak, müziklerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Ayrıca, etkinliğe katılan halk, geleneksel müziğin ve modern melodilerin birleşimini deneyimleme şansı yakalıyor.

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, hem sanatın yaygınlaştırılmasına hem de toplumsal birlikteliğin artırılmasına katkıda bulunuyor. Mamak Belediyesi’nin sanatseverleri bir araya getirme çabası, kültürel etkinliklerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Gelecekte, bu tür organizasyonların devamı, Mamak’ın kültürel yaşamını daha da zenginleştirecek ve bölgenin sanat ve kültür alanındaki etkisini artıracaktır.