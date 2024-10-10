Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da 9. Türk Filmleri Haftası

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Türk Filmleri Haftası", geniş bir katılımla düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almatı Başkonsolosluğu'nun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından organize edilen etkinlik, 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Açılış Gecesi ve Gösterimler

Açılış galası, başrollerini Onur Tuna ve Pelin Akil'in paylaştığı "Son Akşam Yemeği" filmiyle yapıldı. Film gösterimlerinde ise "Gecenin Nakaratı", "Nefes - Yer Eksi İki", "Hayatla Barış" ve "Rafadan Tayfa 4 - Hayrimatör" gibi eserler Kazak izleyicilerle buluştu. 5 gün boyunca Almatı'nın büyük sinema salonlarında gerçekleştirilen gösterimler, Türk yönetmenlerin ödüllü filmleri ile doldu taştı. İzleyiciler, gösterimlerin ardından sanatçılarla bir araya gelme fırsatı buldu.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı'nın Açıklamaları

Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, etkinlikle ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini, etkinlik sayesinde sinemanın gücüyle iki ülke arasında yeni bir köprü kurulduğunu dile getirdi.

Gündoğdu, "Son Akşam Yemeği" filminin açılış galasına olan ilginin yoğun olduğunu belirtirken, hafta boyunca her gün iki film gösterdiklerini ifade etti. "Kazak kardeşlerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi göstermesi, Türk sinemasının büyüklüğünün ve etkisinin göstergesidir. Bu, Türk sinemasının kıymetini artırmaktadır." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Almatı Başkonsolosluğunun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası, 5-9 Ekim tarihlerinde Almatı'da yapıldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Almatı Başkonsolosluğunun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası, 5-9 Ekim tarihlerinde Almatı'da yapıldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Almatı Başkonsolosluğunun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası, 5-9 Ekim tarihlerinde Almatı'da yapıldı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Almatı Başkonsolosluğunun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası, 5-9 Ekim tarihlerinde Almatı'da yapıldı.