Ankaralılar 2023 yılında bu sebze ve meyveleri yemeye doyamadı!

Geçtiğimiz yıla ait meyve ve sebze tüketim oranları açıklandı. Açıklanan bu verilere göre Ankara’da en fazla tüketilen meyve ve sebze belli oldu. Detaylar haberimizde…







ABB AÇIKLADI: ANKARALILAR 2023'TE EN ÇOK BU İKİ ÜRÜNÜ TÜKETTİ

Ankaralıların 2023 yılında en çok tüketeceği meyve ve sebzeler belli oldu. ABB'nin açıkladığı verilere göre ilk meyve karpuz, sebze ise domates oldu.

Ankara Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali'nin açıkladığı 2023 verileri dikkat çekici istatistikler ortaya koyuyor.

2023 sebze ve meyve verilerine göre 2023 yılında başkentte insanlar ağırlıklı olarak sebze olarak domates, meyve olarak ise karpuz tüketti.

PORTAKAL VE MANDALİNA LİSTEDE

Ankara sebze meyve toptancı pazarına 2023 yılında toplam 816.985 ton ürün girmiştir. Ocak-Aralık 2023 döneminde en çok tüketilen meyve 85.416 tonla karpuz oldu. Karpuzu 36 bin 196 tonla portakal, 34 bin 869 tonla mandalina takip etti.

Ankaralıların en çok tükettiği sebze ise 98 bin 249 tonla domates oldu. Ayrıca 66.143 ton patates, 43.528 ton salatalık satışı gerçekleşti.