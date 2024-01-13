Ankaralılar dikkat! Pazar günü uyarısı geldi: Bilmeyen yolda kalacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğlen 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek toplantı nedeniyle, 14 Ocak 2024 pazar günü saat 22.00'den itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ve Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ve caddeye ulaşım sağlayan sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Pazar günü saat 09.00'dan mitingin sonuna kadar çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde belirlendi;

"Anıt Caddesi ve ona giden tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi'nin ve Anıt Caddesi'nin kesiştiği nokta ile ona giden tüm bulvar ve sokaklar arasındaki kısmı, Dögol Caddesi'nin Beşevler ve Anadolu Meydanı'nın kesiştiği nokta arasında kalan kısmı, Anadolu Meydanı ve ona giden sokak ve yollar, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesiyle Anadolu Meydanı'nın kesiştiği kısım ve buraya giden tüm cadde ve sokaklar, yan varyantlar Celal Bayar Caddesi'nden Kazım Karabekir Yolu'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Caddesi'ne bağlantı ve yan varyant yolları, Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı'na bağlantıyı, yan varyantlar ise Kazım Karabekir Caddesi'ni Gar Meydanı'na bağlantı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesiyle Anadolu Meydanı arasındaki bölümünü bağlayan yollar.."

Mağdur olmamak için kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerekmektedir.