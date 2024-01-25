Anlaşması imkansız burçlar! Bir araya geldiklerinde kavga kıyamet çıkıyor

Astroloji üzerinde burçların farklı özellikleri yer alırken burçların anlaşamadığı burçlar belli oldu. İşte anlaşmakta zorluk çeken o burçlar...



KOÇ- BALIK, YENGEÇ, OĞLAK

Koç burçları balık ya da yengeç burcuyla anlaşmazlıkta zorluk çekerken oldukça hassas yapıları vardır. Duygusal ihtiyaçları konusunda çatışmalar yaşanırken oldukça disiplinli yapıları vardır.



BOĞA- ASLAN, KOVA

Kişilik farklılıkları yaşanırken aslan çatışma olmadan hayattaki daha iyi şeyleri takdir ederek Boğa için fazla sert yapıları vardır. Boğalar ilişkisinin sorumluluğunu üstlenen kişi olurken sorun yaşanmasıyla ikinci burçları kovadır.



İKİZLER- YAY, AKREP

İkizler burcuyla yaşamak oldukça zor olurken büyük resme bakıldığında yaylarla anlaşamadıkları görülür. En kötü eşleşmelerinden biri olan diğer burç Akrep olurken çoğu dünyada gizlice hareket ederek anlamsız tartışmalar yaşanır.



YENGEÇ- KOÇ, OĞLAK, KOVA

Yengeç burçların anlaşmada zorluk yaşadığı burçlar koç, oğlak ve kova olurken duygusal sınırlama üzerinde dengeleri korurlar. Yengeçin hassas yapısıyla beraber endişeler artarken güvene ve tutarlılığa ihtiyaç duyarlar.



ASLAN- BOĞA, AKREP, OĞLAK

Aslanların anlaşamadıkları burçlar belli olurken ilki boğa olurken ikincisi ise akreptir. Aslanlar oğlak burçlarıyla sorun yaşarken gelenekleri ve önceden yapılan programlar severler.



BAŞAK- YAY, BALIK

Başak burcu bile yay burcunun dakiklik, planlara bağlı kalma ve odaklanma açısından bilinç eksikliği yaşanır. Başak ve balık burçları kavga ederken anlaşmazlıklar etkili olur.



TERAZİ- BAŞAK, YENGEÇ

terazi burcu çoğu burçla uyumlu olurken tuhaf ve renkli yapılarıyla beraber başak burcunun dayanamadığı bir durumdur. Kin tutmak Terazi, Yengeç burcunun geçinmesinde engel olur.



AKREP- ASLAN, KOVA, TERAZİ

Akrep ve aslan anlaşmazlıklarıyla bilinirken akrepler, aslanın akrep kadar hızlı değişmemesinden ötürü çatışırlar. Akrepler ve teraziler ise sanıldığı kadar iyi eşleşme değildir.



