Anlaşması imkansız burçlar! Bir araya geldiklerinde kavga kıyamet çıkıyor

Astrologlar tarafından açıklamalar yapılırken anlaşması zor burçlar belli oldu. 12 burcun anlaşamadıkları haberimizde.

Anlaşması imkansız burçlar! Bir araya geldiklerinde kavga kıyamet çıkıyor
Yayın Tarihi:

Astroloji üzerinde burçların farklı özellikleri yer alırken burçların anlaşamadığı burçlar belli oldu. İşte anlaşmakta zorluk çeken o burçlar...

KOÇ- BALIK, YENGEÇ, OĞLAK
Koç burçları balık ya da yengeç burcuyla anlaşmazlıkta zorluk çekerken oldukça hassas yapıları vardır. Duygusal ihtiyaçları konusunda çatışmalar yaşanırken oldukça disiplinli yapıları vardır.

BOĞA- ASLAN, KOVA
Kişilik farklılıkları yaşanırken aslan çatışma olmadan hayattaki daha iyi şeyleri takdir ederek Boğa için fazla sert yapıları vardır. Boğalar ilişkisinin sorumluluğunu üstlenen kişi olurken sorun yaşanmasıyla ikinci burçları kovadır.

İKİZLER- YAY, AKREP
İkizler burcuyla yaşamak oldukça zor olurken büyük resme bakıldığında yaylarla anlaşamadıkları görülür. En kötü eşleşmelerinden biri olan diğer burç Akrep olurken çoğu dünyada gizlice hareket ederek anlamsız tartışmalar yaşanır.

anlaşamayan burçlar
YENGEÇ- KOÇ, OĞLAK, KOVA
Yengeç burçların anlaşmada zorluk yaşadığı burçlar koç, oğlak ve kova olurken duygusal sınırlama üzerinde dengeleri korurlar. Yengeçin hassas yapısıyla beraber endişeler artarken güvene ve tutarlılığa ihtiyaç duyarlar.

ASLAN- BOĞA, AKREP, OĞLAK
Aslanların anlaşamadıkları burçlar belli olurken ilki boğa olurken ikincisi ise akreptir. Aslanlar oğlak burçlarıyla sorun yaşarken gelenekleri ve önceden yapılan programlar severler.

BAŞAK- YAY, BALIK
Başak burcu bile yay burcunun dakiklik, planlara bağlı kalma ve odaklanma açısından bilinç eksikliği yaşanır. Başak ve balık burçları kavga ederken anlaşmazlıklar etkili olur.

TERAZİ- BAŞAK, YENGEÇ
terazi burcu çoğu burçla uyumlu olurken tuhaf ve renkli yapılarıyla beraber başak burcunun dayanamadığı bir durumdur. Kin tutmak Terazi, Yengeç burcunun geçinmesinde engel olur.

AKREP- ASLAN, KOVA, TERAZİ
Akrep ve aslan anlaşmazlıklarıyla bilinirken akrepler, aslanın akrep kadar hızlı değişmemesinden ötürü çatışırlar. Akrepler ve teraziler ise sanıldığı kadar iyi eşleşme değildir.

Öne Çıkanlar
Sakarya'da yaşayanlara müjde! SUBÜ lise mezunu KPSS 50 puanla personel alım ilanı yayımladı Sakarya'da yaşayanlara müjde! SUBÜ lise mezunu KPSS 50 puanla personel alım ilanı yayımladı
Alfa Romeo’dan Küçük Milano SUV: Alfa Romeo Milano Hem Küçük, Hem Üstün Özellikli Hem de Uygun Fiyatlı Alfa Romeo’dan Küçük Milano SUV: Alfa Romeo Milano Hem Küçük, Hem Üstün Özellikli Hem de Uygun Fiyatlı
Pekmezin içine atıp yenirse bağışıklığı zımba gibi yapıyor! Pekmezin içine atıp yenirse bağışıklığı zımba gibi yapıyor!
Çok Okunanlar
İş arayanlara müjde! Belediyeye 48 yaş altı personel alımı başvuruları açıldı İş arayanlara müjde! Belediyeye 48 yaş altı personel alımı başvuruları açıldı Boya masrafına son! Beyaz saçlar bu yöntemle 2 haftada simsiyah olacak Boya masrafına son! Beyaz saçlar bu yöntemle 2 haftada simsiyah olacak TSK, ilanı az önce açtı! Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Alımı 2024 TSK, ilanı az önce açtı! Türk Silahlı Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Alımı 2024 Kombiyi az yakarak evi çok ısıtmanın formülü! Kombicilerin büyük sırrı Kombiyi az yakarak evi çok ısıtmanın formülü! Kombicilerin büyük sırrı İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar