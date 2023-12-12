Anneanneler, babaanneler haklı çıktı! Beğenmeyip çöpe atan çok üzülecek

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Eski zamanlarda köylerde çok kullanılan yün yorganların insanlara birçok faydası varmış. Ağır yün yorganlar melatonin salınımını artırdığı için uyku problemi yaşayan insanlar bu yorganı tercih edebilir. Araştırmalara göre yün yorganlar sadece melatonin seviyesini yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda mutluluk hormonu olan serotonin de salgılıyor.





Aynı zamanda ağır yün yorganlar korizol seviyesini düşürüyor ve kaygı oranını azaltıyor. Yün yorganlar kalp atış hızını düşürüyor, sakinleştiriyor, anksiyete, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği gibi problemlere de iyi geliyor.