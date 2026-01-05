Anneden acı veda: Elif Kumal son yolculuğuna uğurlandı

Kayboluş ve bulunduğu yer

Kapıdağ Yarımadası’nda kaybolduktan 8 gün sonra, göletin dibindeki otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’de erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra 8 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Elif Kumal’ın bedeni, Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin sürücü koltuğunda bulundu.

Otopsi ve ilk bulgular

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, Kumal’ın vücudunda kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadığı; ilk değerlendirmeye göre ölüm sebebinin suda boğulma olduğu belirlendi.

Cenaze töreni ve aile yakınları

Yapılan otopsinin ardından cenaze, ailenin Balıkesir Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'ndeki evine getirildi. Aynur Kumal gözyaşları içinde kızına helallik verdi. Acılı anne ile birlikte yenge Fatma Kumal ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde, başsağlığı dileklerini kabul eden kardeşi İbrahim Kumal de zor anlar yaşadı. Köy camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Elif Kumal, köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

