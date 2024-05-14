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Annelere 150 TL para iadesi yapılacak! Başvuru için son günler

Annelere özel kampanya! 150 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 07:31
Annelere 150 TL para iadesi yapılacak! Başvuru için son günler

Anneler Günü özel kampanya başladı! Kampanya için son saatler! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ ÖZEL KAMPANYA

Anneler Günü özel kampanyalar son hızıyla devam ederken son kampanya haberi Halkbank'tan geldi. Halkbank 1 Mayıs ile 12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak alışverişlerde 150 TL ParafPara ödemesi yapılacak. Kampanya kapsamında yurt içi giyim, elektrik, kozmetik, kuyum ve içecek sektörlerinde yapılacak 750 TL ve üstü alışverişlerin sonrasında her 750 TL ve üstü harcama için 30 ParafPuan, toplam 150 ParafPuan ödemesi yapılacak. 

halkbank anneler günü özel kampanyası

Kampanyadan faydalanmak için katılımlar bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da ÖDÜL yazıp 3404 numarasına kısa mesaj göndererek yapılabilecek. Kazanılan puanlar 1 Temmuz tarihine kadar kullanılabilecek, kullanılmayan puanlar 2 Temmuz tarihinde iade alınacak. Halkbank tarafından başlatılan kampanyaya hemen katılım sağlayarak yaptığınız alışverişlerle puan kazanabilir ve avantajlı şekilde harcama yapabilirsiniz! 

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