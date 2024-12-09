Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi

Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emeklilik günlerini hesaplamaya devam ediyor. Özellikle erken emeklilik fırsatları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenlemelerle, annelere 6 yıl erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik

Doğum borçlanmasından SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur olan tüm anneler faydalanabiliyor. Ancak bu imkandan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Doğumların, sigortalı olunmaya başlandıktan sonra gerçekleşmesi ve prim ödemelerinin yapılmamış olması gerektiği biliniyor.

Kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak toplam 2160 gün, yani 6 yıl erken emekli olma fırsatına sahip.

Erken Emeklilik Hakkından Kimler Faydalanabiliyor?

Doğum borçlanmasından yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken belirli şartlar mevcut. Annenin, yalnızca sigortalı olduktan sonra doğan çocukları için borçlanma yapabilmesi gerekmektedir. Ayrıca, borçlanma için belirli dönemlerde çalışılmamış olmalı, yani çocuk sahibi olunduğunda prim ödenmemiş olmalıdır.

Borçlanma Süresi ve Hesaplamaları

Kadınlar, her çocuk için 720 güne kadar borçlanma yaparak toplamda 2160 güne ulaşabiliyor. Staj yapan anneler de doğum borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşürebiliyor ve staj süresi emekliliğe dahil ediliyor.

Borçlanma Tutarı Nasıl Belirleniyor?

Borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanmakta. Bu tutar her yıl asgari ücret zammı ile birlikte güncelleniyor. Bu nedenle, asgari ücret zammı gelmeden borçlanmanın tamamlanması, daha az ücret ödeyerek emekli olma avantajını sunuyor.