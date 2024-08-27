Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Üyeleri Açıklandı

Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı

Bu yıl 5-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için jüri üyeleri belirlendi. Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, ünlü Yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek.

Festivalde Değerlendirilecek Kategoriler

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Filmi, Film-Yön, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma bölümleri yer alacak. Özpetek'in başkanlık edeceği jüri, Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede gibi önemli isimlerden oluşuyor.

Özpetek: Sinemanın Kültürel Hafızası

Ferzan Özpetek, festivalin önemine vurgu yaparak, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır," ifadelerini kullandı. Jüri başkanı, tüm katılımcılarla bir arada olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Diğer Jüri Üyeleri

Festivalin Film-Yön jürisi, senarist ve yönetmenler Ömer Uğur, Eylem Kaftan ve Biket İlhandan oluşacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri ise gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol ve akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek şeklindedir. Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde ise Derya Durmaz, Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş yer almaktadır. Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma bölümünün jürisi ise yapımcı Aycan Çetin ve Mehmet Güleryüz tarafından değerlendirilecektir.