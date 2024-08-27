Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Üyeleri Açıklandı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri ve başkanları belirlendi, festivale katılacak ödüllü isimler belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:06
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Üyeleri Açıklandı

Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı

Bu yıl 5-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için jüri üyeleri belirlendi. Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, ünlü Yönetmen Ferzan Özpetek üstlenecek.

Festivalde Değerlendirilecek Kategoriler

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Filmi, Film-Yön, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma bölümleri yer alacak. Özpetek'in başkanlık edeceği jüri, Deniz Göktürk Kobanbay, Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede gibi önemli isimlerden oluşuyor.

Özpetek: Sinemanın Kültürel Hafızası

Ferzan Özpetek, festivalin önemine vurgu yaparak, "Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın kültürel hafızasını saklayan çok önemli bir markadır," ifadelerini kullandı. Jüri başkanı, tüm katılımcılarla bir arada olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Diğer Jüri Üyeleri

Festivalin Film-Yön jürisi, senarist ve yönetmenler Ömer Uğur, Eylem Kaftan ve Biket İlhandan oluşacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri ise gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol ve akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek şeklindedir. Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde ise Derya Durmaz, Erdem Tepegöz ve Pınar Göktaş yer almaktadır. Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışma bölümünün jürisi ise yapımcı Aycan Çetin ve Mehmet Güleryüz tarafından değerlendirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!