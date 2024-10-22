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Antalya'da 14. Kitap Fuarı Hızla Yaklaşıyor

Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim'de kapılarını açıyor. 271 yazar ve 225 yayınevi ile zengin bir program sunacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:39
Antalya'da 14. Kitap Fuarı Hızla Yaklaşıyor

14. Antalya Kitap Fuarı Başlıyor

Antalya, 14. Kitap Fuarı ile kitap tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Fuar, 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Büyük Katılım Bekleniyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuar hakkında düzenlenen basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. "Bu yıl 271 yazar ile 225 ulusal ve uluslararası yayınevini konuk edeceğiz" dedi.

Tarihçesi ve Başarıları

Fuarın geçmişi 2010 yılına dayandığını ve ilk etkinliğin korsan kitap satışını önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Böcek, her yıl farklı temalarla kitapseverlerle buluştuğunu ifade etti.

Böcek, geçen yıl yapılan fuarın 1 milyon 11 bin 176 ziyaretçi ile Türkiye rekoru kırdığını vurguladı. "Bu yıl daha büyük bir katılım bekliyoruz" diyerek, fuarın Antalya ve Türkiye için önemini vurguladı.

Onur Konuğu ve Ünlü İsimler

Fuarın onur konuğunun İlker Başbuğ olduğunu duyuran Böcek, bu yıl İlber Ortaylı, İclal Aydın, Gani Müjde ve Tuna Kiremitçi gibi ünlü isimlerin de katılacağını belirtti.

Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla çocuklara Nutuk hediye edeceklerini belirten Böcek, fuarın Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10.00-20.00 arasında ziyaret edilebileceğini ekledi. Tüm kitap severleri fuara davet etti.

Basın Toplantısına Katılım

Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Fuar Organizatörü Nurdan Aydın Polat da katılım gösterdi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim-3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Fuara...

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim-3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada), Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer (solda) ve Fuar Organizatörü Nurdan Aydın Polat (sağda) katıldı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim-3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Fuara...

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim-3 Kasım'da gerçekleştirilecek. Fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek (ortada), Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer (solda) ve Fuar Organizatörü Nurdan Aydın Polat (sağda) katıldı.

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