Antalya'da Hortum: Savrulan Konteynerde Yaralı Vatandaş Kamerada

Antalya'da hortumun savurduğu konteynerde yaralı bulundu

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan hortum sırasında savrulan konteynerin içinde yaralı halde bulunan vatandaşın anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, felaketin şiddetini net bir şekilde gösterdi.

Manavgat ilçesine bağlı Büklüce mahallesinde 27 Ocak günü meydana gelen hortum, bölgede büyük hasara yol açtı. Seralar yerle bir olurken, evlerin çatıları uçtu ve içinde bir kişinin bulunduğu konteyner havaya savruldu.

Konteynerle birlikte savrulan vatandaş, olayın ardından çevrede arama yapan mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde bulundu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Parçalanmış konteyneri inceleyen mahalle sakinleri, besici Ömer Çam'ı bitkin ve yaralı halde oturur durumda buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Çam hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler, bölgedeki yıkımın ve yaşanan panik anlarının boyutunu ortaya koyuyor.

