Yüksekova'da Hayvan Refahı ve Nakil Eğitimi: Nakliyeciler ve Celepler Bilgilendirildi

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan refahı ve nakil mevzuatı çerçevesinde ilçedeki hayvan nakliyecileri ile celeplere yönelik zorunlu bir eğitim programı düzenledi. Program, Yüksekova Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, kurum personelleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Eğitimde, mevzuatın yanı sıra uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitimin İçeriği

Uzmanlar tarafından verilen sunumlarda; hayvan refahı ve bakımı, hayvan sağlığı, yurt içi canlı hayvan ve hayvansal ürün sevkleri ile bu süreçlerde uyulması gereken sağlık kuralları ve prosedürler üzerinde duruldu. Ayrıca, canlı hayvan ticareti yapan satıcıların, yani celeplerin eğitim alma zorunluluğunun devam ettiği katılımcılara hatırlatıldı.

Yetkililerin Vurgusu

İlçe Müdürü Murat İnan, eğitimin temel amacını açıklayarak, "Canlı hayvan ticareti yapan satıcı ve nakliyecilerimizin bu eğitimleri alarak belgelerini tamamlamaları büyük önem taşıyor. Bu süreç, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayvan refahının en üst düzeyde sağlanması ve muhtemel salgın hastalıkların yayılmasının önlenmesi açısından kritik bir adımdır" dedi.

Eğitim programı, sektör temsilcilerinin mevzuata uyumunun sağlanması, nakil sırasında hayvanların zarar görmesinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması hedefleriyle gerçekleştirildi.

