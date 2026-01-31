Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paça ile Beslenen 8 Pirana

Diyarbakır'da Şaban Yakşi, 12 yıldır lokantasında 8 pirana balığını günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:42
Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paça ile Beslenen 8 Pirana

Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paça ile Beslenen 8 Pirana

76 yıllık lokantada sıra dışı bakım

Diyarbakır'da kelle paçacı işletme sahibi Şaban Yakşi, 12 yıl önce oğlunun verdiği 8 adet pirana balığını özel yemlerinin yanı sıra günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

Kentte yaklaşık 76 yıldır hizmet veren bu lokantada 12 yıldır 8 adet pirana balığı besleniyor. Keskin dişleri, etçil ve sürü halinde gezdiklerinde tehlikeli olabilen bu tür, işletme sahibinin bakımında canlı tutuluyor.

Yakşi, '1950’den beri babadan kalan mesleğimizi sürdürüyoruz, 12 yıldır pirana balığı besliyoruz' dedi. Yakşi, 8 adet pirana balığının evladından kaldığını belirterek, 'Müşterilerin çocukları, pirana balığı olduğu için seviyorlar. Paça zengin yemeğidir, ben de günde 2-3 porsiyon pirana balıklarıma yediriyorum' diye konuştu.

DİYARBAKIR’DA KELLE PAÇACIDA, İŞLETME SAHİBİ 12 YIL ÖNCE OĞLUNUN VERDİĞİ 8 ADET PİRANA BALIĞINI...

DİYARBAKIR’DA KELLE PAÇACIDA, İŞLETME SAHİBİ 12 YIL ÖNCE OĞLUNUN VERDİĞİ 8 ADET PİRANA BALIĞINI GÜNDE 2-3 PORSİYON SIĞ ET, DİL VE İŞKEMBEYLE BESLİYOR.

DİYARBAKIR’DA KELLE PAÇACIDA, İŞLETME SAHİBİ 12 YIL ÖNCE OĞLUNUN VERDİĞİ 8 ADET PİRANA BALIĞINI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Tünel Çalışmaları Sürüyor: Karayolları 12. Bölge 2025 Raporu
2
Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi
3
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
4
Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı
5
Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
6
Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı
7
Mesuda Kartal 20 Belgeyle Usta Öğretici Oldu — 300 Öğrenciye Meslek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları