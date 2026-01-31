Diyarbakır'da 12 Yıldır Kelle Paça ile Beslenen 8 Pirana

76 yıllık lokantada sıra dışı bakım

Diyarbakır'da kelle paçacı işletme sahibi Şaban Yakşi, 12 yıl önce oğlunun verdiği 8 adet pirana balığını özel yemlerinin yanı sıra günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

Kentte yaklaşık 76 yıldır hizmet veren bu lokantada 12 yıldır 8 adet pirana balığı besleniyor. Keskin dişleri, etçil ve sürü halinde gezdiklerinde tehlikeli olabilen bu tür, işletme sahibinin bakımında canlı tutuluyor.

Yakşi, '1950’den beri babadan kalan mesleğimizi sürdürüyoruz, 12 yıldır pirana balığı besliyoruz' dedi. Yakşi, 8 adet pirana balığının evladından kaldığını belirterek, 'Müşterilerin çocukları, pirana balığı olduğu için seviyorlar. Paça zengin yemeğidir, ben de günde 2-3 porsiyon pirana balıklarıma yediriyorum' diye konuştu.

DİYARBAKIR’DA KELLE PAÇACIDA, İŞLETME SAHİBİ 12 YIL ÖNCE OĞLUNUN VERDİĞİ 8 ADET PİRANA BALIĞINI GÜNDE 2-3 PORSİYON SIĞ ET, DİL VE İŞKEMBEYLE BESLİYOR.