Vali Çiftçi Başkanlığında 'Palandöken' Zirvesi: İlçe Brifingi ve Hedefler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamlığı'nda ilçenin idari yapısı, projeleri ve hizmetleri hakkında kapsamlı brifing aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:21
Vali Çiftçi Başkanlığında 'Palandöken' Zirvesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Yunus Kızılgüneş'ten ilçenin genel durumu ile yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında geniş kapsamlı brifing aldı.

İlçe Yapısı ve Demografi

Palandöken Kaymakamlığı tarafından Ocak 2026 dönemine ilişkin hazırlanan ilçe brifinginde; ilçenin idari yapısı, nüfus durumu, eğitim, sağlık, tarım, turizm, asayiş ve sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok alanda yürütülen faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı. 2008 yılında 5747 sayılı Kanun kapsamında kurulan Palandöken İlçesinin; 1 belediye ve 26 mahalleden oluştuğu, mahallelerin 7’sinin Emniyet, 19’unun ise Jandarma sorumluluk bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

İlçe, planlı kentleşme anlayışıyla gelişerek özellikle Yenişehir ve Yıldızkent semtleriyle birlikte kamu personeli ve vatandaşlar için tercih edilen bir yaşam merkezi hâline geldi.

Coğrafi Konum ve Nüfus

Palandöken'in Erzurum il merkezinde yer aldığı; Çat, Aziziye, Aşkale, Pasinler, Tekman ve Yakutiye ilçeleriyle çevrili olduğu, 700 kilometrekarelik yüzölçümü ve 2.000 metre ortalama rakımıyla önemli bir coğrafi konuma sahip olduğu belirtildi. TÜİK 2024 verilerine göre ilçenin nüfusunun 179.286 olduğu kaydedildi.

Eğitim, Sağlık ve Tarım

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında ilçede taşımalı eğitim kapsamında toplam 739 öğrencinin 80 araçla okullarına ulaştırıldığı ve sağlık tesislerinde vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulduğu aktarıldı. Tarım alanında ise sulama projeleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla üretimin desteklendiği vurgulandı.

Turizm ve Spor Altyapısı

Palandöken'in, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından dünyanın en büyük ikinci kayak merkezi olarak kabul edilen Palandöken Kayak Merkezi başta olmak üzere; Konaklı Kayak Merkezi, buz hokeyi ve short track salonları, olimpik yüzme havuzu ve kayakla atlama kuleleriyle kış turizmi ve spor alanında önemli bir merkez olduğu ifade edildi.

Güvenlik ve Sosyal Destek

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Sosyal yardımlar kapsamında ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla VEFA, Aşevi ve ADEM projeleriyle binlerce vatandaşa destek sağlandığı kaydedildi.

Kaymakamın Değerlendirmesi

Kaymakam Yunus Kızılgüneş, kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışla; devam eden ve planlanan projelerin titizlikle takip edildiğini, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

