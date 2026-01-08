Keçiörenli Minikler Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni Gezdi

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören 4-5 yaş grubu öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesini ziyaret etti. Ziyaret, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesindeki müze rehberleri eşliğinde gerçekleşti.

Rehberler ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle yapılan gezide minikler, gözlem yapmanın ve keşfetmenin keyfini yaşadı. Erken yaşta bilim ve doğa bilinci kazandırmayı hedefleyen etkinlik, öğrencilerin hayal gücünü ve öğrenme motivasyonunu destekledi; yüzlerdeki heyecan, gezinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Miniklerin gözdesi dinozor fosilleri

Eğitici ve keşif dolu gezi boyunca çocuklar, dinozor fosilleri ile diğer kalıntıları merakla inceledi. Özellikle milyonlarca yıl önce denizin derinliklerinden çıkarılan ve uzak coğrafyalardan müzeye getirilen nadir materyaller, miniklerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Sergilenen örnekler sayesinde öğrenciler, geçmişteki canlılar ve dünyanın jeolojik serüveni hakkında yaşlarına uygun bilgiler edindi.

Geziler devam edecek

Keçiören Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi yetkilileri, çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitim gezilerinin süreceğini belirtti. Program kapsamında farklı müze ve kültür duraklarının da miniklerle buluşturulması planlanıyor.

