Ağrı Valisi Önder Bozkurt Eleşkirt'te Çalışmaları Yerinde İnceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt'te yürütülen projeleri yerinde inceledi; eğitim, altyapı, kış tedbirleri ve AFAD bilgilendirmeleri gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:00
Ağrı Valisi Önder Bozkurt Eleşkirt'te Çalışmaları Yerinde İnceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt Eleşkirt'te Çalışmaları Yerinde İnceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt ilçesinde yürütülen çalışmaların gidişatını yerinde görmek üzere saha incelemeleri gerçekleştirdi.

İlçe ziyaretleri ve değerlendirmeler

Vali Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve ilçe birim amirleriyle bir araya gelerek devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Vali Bozkurt, gelen talep ve önerileri dinledi.

İncelemeler kapsamında Eleşkirt Güneykaya Kayak Merkezi ile Tekstilkent alanlarında saha tespitleri yapıldı. Ayrıca Yayladüzü Beldesi’nde vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulunularak başsağlığı dilekleri iletildi.

Eğitim çalışmaları

Vali Bozkurt programı çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Görüşmede; eğitimde akademik başarı, mesleki eğitim, devam eden yatırımlar ve 2026 yılında planlanan projeler ele alındı. Vali Bozkurt, okulların ve pansiyonların fiziki durumlarına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Kış tedbirleri ve AFAD bilgilendirmeleri

Ağrı Valiliği koordinesinde, kış şartlarının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kış tedbirleri çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve AFAD İl Müdürü Özkan Aba’nın katılımıyla Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya Köyünde AFAD ekiplerince vatandaşlara çığ tehlikesine karşı erken uyarı mekanizmaları, alınması gereken tedbirler ve muhtemel afet durumlarında uygulanacak yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları risk taşıyan tüm yerleşim alanlarında kararlılıkla sürdürülecek.

AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT, ELEŞKİRT İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA...

AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT, ELEŞKİRT İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT, ELEŞKİRT İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı Valisi Önder Bozkurt Eleşkirt'te Çalışmaları Yerinde İnceledi
2
Erzincan'da 70 Öğrenci Ergan Dağı'nda Kızak Keyfi
3
Siirt'te Asfalt ve Yol Bakım Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
Ovacık Muhtarlarından 2025 Çalışmaları İçin İl Genel Meclisi'ne Teşekkür
5
Van'da Yaban Hayvanlarına Şefkat: YYÜ Rehabilitasyon Merkezi
6
Giresun Yaylalarında Kar 1,5 Metreye Ulaştı — Yayla Yolları Kısmen Açık
7
SCÜ'den Sivas'ta Yabani Hayvanlara Yem Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları