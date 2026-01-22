Ağrı Valisi Önder Bozkurt Eleşkirt'te Çalışmaları Yerinde İnceledi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eleşkirt ilçesinde yürütülen çalışmaların gidişatını yerinde görmek üzere saha incelemeleri gerçekleştirdi.

İlçe ziyaretleri ve değerlendirmeler

Vali Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve ilçe birim amirleriyle bir araya gelerek devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Vali Bozkurt, gelen talep ve önerileri dinledi.

İncelemeler kapsamında Eleşkirt Güneykaya Kayak Merkezi ile Tekstilkent alanlarında saha tespitleri yapıldı. Ayrıca Yayladüzü Beldesi’nde vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulunularak başsağlığı dilekleri iletildi.

Eğitim çalışmaları

Vali Bozkurt programı çerçevesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Görüşmede; eğitimde akademik başarı, mesleki eğitim, devam eden yatırımlar ve 2026 yılında planlanan projeler ele alındı. Vali Bozkurt, okulların ve pansiyonların fiziki durumlarına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Kış tedbirleri ve AFAD bilgilendirmeleri

Ağrı Valiliği koordinesinde, kış şartlarının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kış tedbirleri çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve AFAD İl Müdürü Özkan Aba’nın katılımıyla Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya Köyünde AFAD ekiplerince vatandaşlara çığ tehlikesine karşı erken uyarı mekanizmaları, alınması gereken tedbirler ve muhtemel afet durumlarında uygulanacak yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları risk taşıyan tüm yerleşim alanlarında kararlılıkla sürdürülecek.

