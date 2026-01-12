Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor

Züleyha Ballı, Kore'de 1951'de şehit düşen babası İbrahim Ballı'nın 75 yıllık Osmanlıca mektuplarını saklıyor; Yayladağı'nda temsili mezar talep ediyor.

12.01.2026
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:42
Züleyha Ballı, babasının Osmanlıca yazılı mektuplarını nesillere aktarmak istiyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Züleyha Ballı, Kore Savaşı’nda 1951 yılında şehit düşen babası İbrahim Ballı’dan kalan 75 yıllık mektupları özenle saklıyor.

Sesini duyup yüzünü görmediği babasının kendisi için yazdığı mektupları eline aldığında duygulanan Ballı, mektupları torunlarına emanet etmek üzere koruduğunu söylüyor. Mektupların Osmanlıca olması nedeniyle önce amcasının sakladığı evrakları, evlendikten sonra teslim aldığını belirtiyor.

Ballı, Güney Kore’deki Busan Türk Şehitliğini ziyaret ettiğini ancak babasının mezarını bulamadığını, yalnızca abidede ismine rastladığını ifade etti. Memleketinde babasına temsili bir mezar yapılmasını arzulayan Ballı, istediğinde gidip dua etmek ve isminin yaşatıldığını görmek istediğini vurguluyor.

Mektupların içeriği hakkında bilgi veren Ballı, Osmanlıca yazılan mektupları Osmanlıca bilen birine okutup Türkçeye çevirdiklerini, mektuplarda babasının girdiği savaşları anlattığını kaydetti. Yıllardır sakladığı mektupları her okuduğunda babasızlığın acısını hissettiğini dile getirdi.

Ballı’nın duyguları kendi sözleriyle şöyle:

"Ben 2 yaşındayken babam şehit olmuş. Ben tam zamanını bilmiyorum ama bana söylenen bu şekilde, ben de öyle biliyorum. Babamı hiç görmedim, sadece fotoğraflarını görüyorum. Kore’ye gittim, babamın mezarını bulmak ve görmek için. Mezarı bulamadım ama abidede ismini buldum. Ben, evlendikten sonra amcam mektupları ve şiiri bana verdi. Daha önce hiç bahsedilmemişti çocukluğumda, belki çocukluğumda verilse daha mutlu günlerim olabilirdi ama hiç haberim yoktu. Evlendikten 1 yıl sonra aldım, Osmanlıca yazılan mektupları ve şiiri. Osmanlıca bilen birine mektupu okuttuk ve Türkçe’ye çevirdik. Mektubunda girdiği savaşları anlatıyordu. Mektupları önce amcam saklamış, yılardır da ben saklıyorum. Mektuplar 75 yıllık var, belki de daha fazlası var. Mektubu her okuduğumda babasızlığın acısını hissediyorum ve duygulanıyorum"

Yayladağı’nda babası için temsili bir mezar olması talebini yineleyen Ballı, isteğini şu sözlerle özetledi:

"Yayladağı’nda babamın mezarı olsun istiyorum, başında dua edeyim istiyorum. Sıkıntılı günlerimde orada teselli olayım istiyorum. Kore’ye kadar gittim ama babamın mezarını göremedim, memleketimizde babamın mezarı olsa çok sevinirim, isminin yaşatıldığını görmüş olurum"

Ballı’nın elindeki mektupların korunması ve memleketinde babası adına yapılacak anma çalışmaları, hem ailenin hem de yerel toplumun beklentileri arasında yer alıyor.

